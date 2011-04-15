Банк России на 23 января повысил курс евро к рублю почти на копейку до 75.5541 руб., курс доллара США - почти на 19 копеек до 66.3634 руб.

Банк России на 23 января повысил официальный курс евро к рублю почти на копейку до 75.5541 руб. с 75.5481 руб., курс доллара США - почти на 19 копеек до 66.5499 руб. с 66.3634 руб. 22 января.



Стоимость бивалютной корзины на 23 января увеличилась почти на 11 копеек (+0.15%) до 70.6017 руб. с 70.4965 руб. 22 января.







"AK&M" от 22.01.2019