Банки в декабре увеличили число выданных новых кредитных карт на 14.5%

Количество новых кредитных карт, выданных в декабре 2018 года, составило 1.15 млн, увеличившись на 14.5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



В декабре 2018 года самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (69.8 тыс.), Московской области (56.4 тыс.), Краснодарском крае (46.8 тыс.), Санкт-Петербурге (37.4 тыс.), Свердловской области (36.6 тыс.) и Республике Башкортостан (34.3 тыс.).





"AK&M" от 22.01.2019