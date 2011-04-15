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22/01/2019
11:19

Банки в декабре увеличили число выданных новых кредитных карт на 14.5%

Количество новых кредитных карт, выданных в декабре 2018 года, составило 1.15 млн, увеличившись на 14.5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

В декабре 2018 года самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (69.8 тыс.), Московской области (56.4 тыс.), Краснодарском крае (46.8 тыс.), Санкт-Петербурге (37.4 тыс.), Свердловской области (36.6 тыс.) и Республике Башкортостан (34.3 тыс.).


"AK&M" от 22.01.2019
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