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22/01/2019
10:23

Рублю предстоит непростой старт торгов

Рублю предстоит непростой старт торгов во вторник. Глобальные рынки оказались под давлением на опасениях перед замедлением мировой экономики, теряя более 1% с начала дня. Главным триггером снижения послужило ухудшение прогнозов МВФ относительно темпов роста Еврозоны и Китая в 2019 и 2020 годах. Об этом говорится в комментарии аналитика FxPro Александра Купцикевича.

Еще более опасно для российской валюты то, что нефть теряет позиции, снижаясь более чем на процент из области максимумов декабря. Аналогичную тягу к фиксации прибыли после ралли мы наблюдаем по ключевым фондовым индексам.

Еще хуже, что российская валюта также на прошлой неделе добралась до собственной области сопротивления. В результате, даже несмотря на прирост Азии в понедельник, рубль терял позиции. Разворот к снижению зарубежных площадок способен усилить этот факт, так как внутренние факторы идеально сочетаются с внешней тягой инвесторов в сторону от рисков.

На мировом валютном рынке обращает на себя внимание плавное усиление спроса на доллар. Несмотря на осторожность в комментариях со стороны представителей ФРС, все же в сравнении с другими экономиками, США демонстрируют неплохую форму. Обновленные прогнозы МВФ также подтверждают это, предполагая темп роста ВВП на уровне 2.5% против 1.6% для Еврозоны.

Таким образом, хаотичные продажи рубля во вторник, вероятно, будут набирать силу, отодвигая российскую валюту от локальных максимумов вблизи 75.5 за евро и 66.40 за доллар с ближайшими важными уровнями притяжения вблизи 76 и 67, соответственно.


"AK&M" от 22.01.2019
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