ЦБ утвердил план по предупреждению банкротства МИнБанка

Банк России утвердил план по предупреждению банкротства МИнБанка (Москва). Об этом говорится в сообщении ЦБ.



ЦБ будет участвовать в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. В качестве первоочередных мер предусмотрено предоставление МИнБанку средств на поддержание ликвидности со стороны Банка России.



Функции временной администрации по управлению банком с 22 января 2019 года возложены на ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора".



Совет директоров Банка России принял решение о гарантировании непрерывности деятельности МИнБанка в течение срока реализации плана участия ЦБ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.



Решение об осуществлении мер по предупреждению банкротства было принято в связи с неспособностью МИнБанка самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми он сталкивался в последние несколько лет. Проблемы банка были вызваны, главным образом, его глубокой вовлеченностью в финансирование неэффективных инвестиционных проектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью. В результате значительная часть активов МИнБанка утратила ликвидность и перестала приносить доход. Признание обесценения таких активов привело к резкому снижению капитала банка и нарушению предельных значений обязательных нормативов, подчёркивает ЦБ.



МИнБанк занимает 33-е место по размеру активов среди российских банков. Активы банка на 1 января 2019 года составили 320.5 млрд руб.



Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.







"AK&M" от 22.01.2019