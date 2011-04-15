ЦБ 18 января приобрёл валюту для Минфина на 7 млрд руб.

Банк России 18 января приобрёл валюту для Минфина на 7 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.



В предыдущие три дня Банк России покупал валюту на 15.6 млрд руб. ежедневно. Всего Минфин с 15 января по 6 февраля намерен купить валюту на 265.8 млрд руб.



Напомним, Банк России 23 августа 2018 года объявил о том, что в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков до конца сентября 2018 года не будет покупать валюту для Минфина в рамках реализации механизма бюджетного правила. Затем мораторий на приобретение валюты был продлён до конца 2018 года. Покупка валюты возобновилась 15 января 2019 года.







"AK&M" от 22.01.2019