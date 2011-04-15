ПФР в 2018 году увеличил пенсионные накопления россиян на 7.2 млрд руб.

Доход, полученный Пенсионным фондом России от размещения средств пенсионных накоплений на депозиты кредитных организаций, составил по результатам 2018 года 7.2 млрд руб., или 7.44% годовых. Об этом говорится в сообщении ПФР.



Основную часть суммы обеспечили доходы от размещения резерва по обязательному пенсионному страхованию - 7.06 млрд руб. Доходы от размещения страховых взносов составили 0.14 млрд руб.



В течение года ПФР провёл 18 депозитных аукционов, половина из которых прошла на площадке Московской Биржи, остальные - на Санкт-Петербургской валютной бирже. Всего было заключено 34 депозитных договора. Оборот по размещённым ПФР средствам составил 276 млрд руб. Ставки по депозитам варьировались в пределах от 6.15% до 8.68%, сроки размещения - от 25 до 185 дней.





"AK&M" от 22.01.2019