ESET обнаружила поддельные GPS-приложения в Google Play

ESET обнаружила в Google Play поддельные GPS-приложения, которые скачали более 50 миллионов раз. Вместо офлайн-карт и оптимальных маршрутов они показывали пользователям навязчивую рекламу. Об этом говорится в сообщении ESET.



Все 19 приложений просто перенаправляли пользователя на Google Карты. Авторы приложений зарабатывали на показе рекламных баннеров и продаже премиум-подписок, которые отключали рекламу.



Напомним, что Google Карты - бесплатный сервис, который не содержит рекламных объявлений.



Мошенники сумели завоевать доверие пользователей - бесполезные приложения скачали более 50 млн раз. У некоторых навигаторов даже не было иконки, зато в отзывах содержались тысячи положительных комментариев (предположительно, накрученных).



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.





"AK&M" от 22.01.2019