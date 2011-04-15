ESET обнаружила поддельные GPS-приложения в Google Play

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ESET обнаружила в Google Play поддельные GPS-приложения, которые скачали более 50 миллионов раз. Вместо офлайн-карт и оптимальных маршрутов они показывали пользователям навязчивую рекламу. Об этом говорится в сообщении ESET.
Все 19 приложений просто перенаправляли пользователя на Google Карты. Авторы приложений зарабатывали на показе рекламных баннеров и продаже премиум-подписок, которые отключали рекламу.
Напомним, что Google Карты - бесплатный сервис, который не содержит рекламных объявлений.
Мошенники сумели завоевать доверие пользователей - бесполезные приложения скачали более 50 млн раз. У некоторых навигаторов даже не было иконки, зато в отзывах содержались тысячи положительных комментариев (предположительно, накрученных).
Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.
"AK&M" от 22.01.2019