ЦБ объявил учётную цену золота на 23 января - 2748.89 руб./г против 2728.27 руб./г на 22 января
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 23 января. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2748.89 руб./грамм
Серебро: - 32.65 руб./грамм
Платина: - 1696.72 руб./грамм
Палладий: - 2849.98 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
16.01 17.01 18.01 19.01 22.01
Золото 2780.79 2769.98 2764.26 2740.48 2728.27
Серебро 33.68 33.48 33.20 33.22 33.01
Платина 1727.54 1717.15 1719.65 1727.39 1702.64
Палладий 2855.52 2859.05 2967.20 3021.87 2955.08