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22/01/2019
16:21

Кабмин предоставил компании "Газпром нефть шельф" право пользования Южно-Обским участком недр

Правительство РФ предоставило ООО "Газпром нефть шельф" право пользования Южно-Обским участком недр федерального значения, расположенным в акватории Обской губы Карского моря. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В аукционе участвовали, помимо ООО "Газпром нефть шельф", ПАО "Газпром нефть" и АО "Корпорация "Энергия"".

В соответствии с законодательством, недропользователи, получившие право на пользование недрами, уплачивают разовый платёж. Размер платежа для этого участка недр составляет 1.019 млрд руб.



"AK&M" от 22.01.2019
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