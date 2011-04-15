Кабмин предоставил компании "Газпром нефть шельф" право пользования Южно-Обским участком недр

Правительство РФ предоставило ООО "Газпром нефть шельф" право пользования Южно-Обским участком недр федерального значения, расположенным в акватории Обской губы Карского моря. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В аукционе участвовали, помимо ООО "Газпром нефть шельф", ПАО "Газпром нефть" и АО "Корпорация "Энергия"".



В соответствии с законодательством, недропользователи, получившие право на пользование недрами, уплачивают разовый платёж. Размер платежа для этого участка недр составляет 1.019 млрд руб.







"AK&M" от 22.01.2019