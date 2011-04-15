Госдума приняла во втором чтении законопроект, наделяющий Генпрокуратуру полномочиями по проверке сведений о наличии у российских чиновников вкладов за рубежом

Госдума на пленарном заседании 22 января приняла во втором чтении законопроект, наделяющий Генеральную прокуратуру РФ полномочиями по проверке сведений о наличии у российских чиновников вкладов и сбережений в иностранных банках за рубежом. Законопроект внесён Президентом РФ. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



В соответствии с проектом закона, Генпрокуратура при необходимости вправе направить запрос в Банк России, который обращается в центральный банк и (или) иной орган надзора иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор, или к иностранному регулятору финансового рынка с запросом о предоставлении имеющейся у них информации о наличии у лиц счетов (вкладов), которым в соответствии с законом запрещается открывать и иметь счета (вклады), а также хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ.



Также поправками предлагается возложить на Генпрокуратуру функции уполномоченного органа по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проведении соответствующих проверок.



В соответствии с действующим законодательством, ограничения по владению иностранными счетами и вкладами в зарубежных банках распространяются на лиц, замещающих государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, на депутатов, руководителей ЦБ, Генпрокуратуры, руководителей городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций.









"AK&M" от 22.01.2019