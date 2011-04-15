"Уральские авиалинии" открывают рейс по маршруту Москва - Мумбаи

"Уральские авиалинии" 31 марта открывают рейс по маршруту Москва - Мумбаи (Бомбей). Об этом говорится в сообщении авиакомпании.



Прямой рейс будет обслуживаться четыре раза в неделю по вторникам, средам, четвергам и субботам, обратный рейс - по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.



Вылет из Москвы (аэропорт "Домодедово") в 19:10, прибытие в Мумбаи в 4:45. Обратное отправление в 5:50, прилет в Москву в 10:50. Линия будет обслуживаться самолетами производства европейского концерна Airbus.



Стоимость перелёта - от 22.4 тыс. руб. в одну сторону и 37.8 тыс. руб. туда-обратно. В стоимость входят все сборы, питание, багаж до 23 кг. Продажа билетов открыта.



ОАО "Авиакомпания "Уральские авиалинии" (ИНН 6608003013) входит в число 5-ти ведущих российских авиакомпаний по объёму перевозок. География полётов авиакомпании насчитывает более 200 направлений, парк воздушных судов состоит из самолётов европейского концерна Airbus.



Пассажиропоток "Уральских авиалиний" за 11 месяцев 2018 года вырос на 13% до 8.421 млн по сравнению с годом ранее.



Чистый убыток "Уральских авиалиний" по РСБУ в первом полугодии 2018 года составил 896.951 млн руб. против прибыли в 206.313 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 34.08% до 33.144 млрд руб. с 24.72 млрд руб., убыток от продаж составил 1.211 млрд руб. против прибыли в 106.088 млн руб. за аналогичный период 2017 года, убыток до налогообложения - 877.099 млн руб. против прибыли в 211.322 млн руб.





"AK&M" от 22.01.2019