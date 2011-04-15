Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий операторов денежных средств привлекать только российские компании для переводов внутри РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий операторов денежных средств привлекать только российские компании для переводов внутри России. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Предлагается установить требования для операторов электронных денег и платежной инфраструктуры, аналогичные действующим для платежных систем. Так, планируется предусмотреть обязанность привлекать российскую платежную инфраструктуру для внутрироссийских переводов электронных денег, ввести запрет на передачу информации о таких переводах за рубеж и невозможность одностороннего отказа платежной инфраструктуры от выполнения своих функций.



По данным Банка России, объем переводов электронных денег в 2017 году составил более 1.35 трлн руб. По сравнению с 2016 годом эта сумма выросла на 35%. Количество операций с электронными средствами платежа, предназначенными для перевода электронных денег, в 2017 году составило более 2 млрд, увеличившись за год более чем на 40%.





"AK&M" от 22.01.2019