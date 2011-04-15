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22/01/2019
17:36

На МКАД в районе Бесед началось строительство эстакады

На развязке МКАД - Бесединское шоссе началась сборка пролётных строений эстакады, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Мы приступили к завершающему этапу работ по укрупненной сборке металлоконструкций пролетных строений левоповоротной эстакады с внешней стороны МКАД в сторону центра. В середине февраля металлоконструкции планируется установить на опоры", - сказал А.Бочкарев.

По его словам, также завершается возведение опор, ведутся работы на надземном пешеходном переходе через МКАД к торговому центру "Южные ворота".

Напомним, проект модернизации транспортной развязки МКАД - Бесединское шоссе включает реконструкцию путепровода через Московскую кольцевую автодорогу и 1.2 км МКАД с устройством переходно-скоростных полос.

Также предусмотрено строительство левоповоротной эстакады с внешней стороны МКАД и эстакады к ТЦ "Южные ворота", установку двух участков шумозащитных экранов, строительство 4.5 км направленных и боковых проездов, надземного пешеходного перехода от ТЦ "Южные ворота" к деревне Беседы.


"AK&M" от 22.01.2019
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