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22/01/2019
19:04

Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий основания для отзыва лицензии у банков

Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий основания отзыва лицензии у банков. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

В соответствии с законопроектом, размер требований кредиторов по денежным обязательствам и обязанности по уплате обязательных платежей, при неудовлетворении которых Банк России обязан отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций, должен быть не менее 100 тыс. руб.

Согласно действующему закону "О банках и банковской деятельности", если требования кредиторов по денежным обязательствам и обязанности по уплате обязательных платежей не удовлетворены, Банк России обязан отозвать у кредитной организации лицензию. Размер таких требований в совокупности должен составлять не менее 1000-кратного размера минимального размера оплаты труда.

При этом закон "О минимальном размере оплаты труда" установил, что применение МРОТ для целей, не связанных с трудовыми отношениями, не допускается. В связи с этим поддержанным депутатами законопроектом вносится соответствующее изменение в статью 20 закона.

Как отметил официальный представитель Правительства, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, документ продолжает политику Кабмина "по замене отсылок на МРОТ при определении разного рода величин в действующих законах конкретными установленными цифрами".


"AK&M" от 22.01.2019
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