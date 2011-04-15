Профицит федерального бюджета в 2018 году составил 2.746 трлн руб. Объём доходов достиг 19.455 трлн руб., расходов - 16.709 трлн руб., говорится в сообщении Минфина.



Федеральная налоговая служба перечислила 11.927 трлн руб., Федеральная таможенная служба - 6.063 трлн руб., другие федеральные органы - 1.465 трлн руб.





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