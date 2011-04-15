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22/01/2019
18:15

ФАС выдала предупреждение Минприроды Республики Коми

ФАС выдала предупреждение Минприроды Республики Коми о принятии решения по заявлению "Монди СЛПК". В случае неисполнения предупреждения в отношении регионального ведомства будет возбуждено антимонопольное дело. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

Коми УФАС России рассмотрело коллективное обращение лесозаготовителей Республики Коми (РК) о непроведении в последние годы Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды РК аукционов на право аренды лесных участков.

В ходе рассмотрения обращения было установлено, что в июле прошлого года в республиканское Минприроды обратилась компания "Монди СЛПК" с заявлением о выставлении лесных участков, расположенных в Усть-Куломском районе, на аукцион. На настоящий момент министерство не приняло решения по заявлению компании и аукцион не проведён.

Непринятие в сроки, установленные ст. 78 Лесного Кодекса РФ, решений о проведении аукционов на аренду лесных участков может препятствовать осуществлению деятельности лесозаготовителей и содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства, подчёркивает ФАС.


"AK&M" от 22.01.2019
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