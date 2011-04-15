Минстрой намерен уточнить размер платы за отопление

Минстрой России разработал поправки, позволяющие определять плату за отопление с учетом потребления тепловой энергии на квартиру или нежилое помещение и мест общего пользования в доме. Соответствующее постановление было подписано Правительством 28 декабря 2018 года.



"Если в квартире установлен индивидуальный прибор учёта тепла, то её собственник сможет рассчитываться по его показаниям вне зависимости от факта наличия таких приборов в других квартирах. К этим показателям будет добавлена высчитанная по специальной формуле добавленная плата за общедомовые помещения, соответственно, общая сумма платежа потребителя будет максимально уточнена и прозрачна", - прокомментировал замглавы Минстроя Максим Егоров.



Кроме того, данными изменениями решается проблема индивидуального отопления. Тот, кто перешёл на индивидуальное отопление, будут платить только за отопление мест общего пользования.







"AK&M" от 22.01.2019