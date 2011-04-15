Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22/01/2019
18:52

Минстрой намерен уточнить размер платы за отопление

Минстрой России разработал поправки, позволяющие определять плату за отопление с учетом потребления тепловой энергии на квартиру или нежилое помещение и мест общего пользования в доме. Соответствующее постановление было подписано Правительством 28 декабря 2018 года.

"Если в квартире установлен индивидуальный прибор учёта тепла, то её собственник сможет рассчитываться по его показаниям вне зависимости от факта наличия таких приборов в других квартирах. К этим показателям будет добавлена высчитанная по специальной формуле добавленная плата за общедомовые помещения, соответственно, общая сумма платежа потребителя будет максимально уточнена и прозрачна", - прокомментировал замглавы Минстроя Максим Егоров.

Кроме того, данными изменениями решается проблема индивидуального отопления. Тот, кто перешёл на индивидуальное отопление, будут платить только за отопление мест общего пользования.



"AK&M" от 22.01.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100