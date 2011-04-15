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22/01/2019
18:21

Роскомнадзор разблокировал 2.7 млн пользователей Amazon

Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2.7 млн IP-адресов, принадлежащих компании Amazon. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Специалистами Роскомнадзора установлено, что данные подсети длительное время не используются для обеспечения функционирования мессенджера Telegram.

Указанный мессенджер блокируется по решению Таганского районного суда Москвы от 13 апреля 2018 года в связи с неисполнением российского законодательства.



"AK&M" от 22.01.2019
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