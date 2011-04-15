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22/01/2019
18:24

Россия и Китай завершили процедуры по соглашению о сертификации авиатехники

Россия и Китай завершили процедуры по соглашению о сертификации авиатехники. Об этом говорится в материалах Росавиации.

Китайская сторона завершила выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения между Правительством РФ и Правительством Китайской Народной Республики о внесении изменений в "Соглашение о повышении безопасности полётов BASA" от 8 сентября 2001, заключённого путём обмена нотами МИД России от 4 декабря 2017 года и Посольства КНР в России от 27 февраля 2018 года.

Соглашение BASA регулирует вопросы двустороннего сотрудничества в сфере сертификации и лётной годности авиационной техники.

Принимая во внимание, что 5 октября 2018 года российская сторона уведомила китайскую сторону о завершении выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения, согласно условиям соглашения оно вступит в силу с даты получения российской стороной данной ноты.

Внесение вышеупомянутых изменений в BASA открывает возможности для дальнейшего развития сотрудничества между Росавиацией и Управлением гражданской авиации КНР по вопросам сертификации и взаимного признания одобрительных документов на авиационную технику.


"AK&M" от 22.01.2019
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