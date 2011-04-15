Российско-Японский инвестиционный фонд инвестирует в Совкомбанк

Консорциум инвесторов объявил о достижении договорённости об участии во втором раунде инвестиций в ПАО "Совкомбанк". Об этом говорится в сообщении РФПИ.



В состав консорциума вошли Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-японский инвестиционный фонд (создан РФПИ, Japan Bank for International Cooperation и JBIC IG Partners), а также ряд ближневосточных суверенных фондов.



Расширение консорциума инвесторов поможет банку в развитии бизнеса, M&A и положительно скажется на проведении потенциального первичного публичного размещения акций (IPO) в будущем.



Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation), шесть ближневосточных фондов и японская корпорация SBI Holdings уже инвестировали в Совкомбанк $106 млн в 2018 году.



Совкомбанк (Кострома, ИНН 4401116480) специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия. Банк работает 74 субъектах Российской Федерации, его региональная сеть включает 3 филиала и более 300 иных структурных подразделений.



Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 9 месяцев 2018 года составила 16 млрд руб.





"AK&M" от 22.01.2019