В Брюсселе состоялись трёхсторонние переговоры по транзиту газа

В Брюсселе состоялись трёхсторонние переговоры в формате Украина - Европейская Комиссия - РФ, посвящённые будущему транзиту газа по территории Украины после завершения в 2019 году действия транзитного контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром". Об этом сообщила пресс-служба украинской компании.



Стороны озвучили свои позиции относительно механизмов реализации транзита российского газа. В частности, комментируя предложение российской стороны продлить действе существующих контрактов, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отметил, что Нафтогаз готов рассматривать будущие соглашения только в случае их полного соответствия европейскому энергетическому законодательству, которое было имплементировано в Украине. По словам руководителя Нафтогаза, только контракт, который основан на европейских правилах, в полной мере защитит интересы Украины и не позволит России прибегать к нерыночным и неконкурентным методам, которые она неоднократно демонстрировала в прошлом.



Такую же позицию разделяет и Европейская Комиссия, представители которой отметили значительный прогресс Украины во внедрении европейского законодательства на рынке газа.



По мнению А.Коболева, будущие соглашения с Газпромом должны отвечать принятым Стокгольмским арбитражем решениям и предусматривать выполнение российской стороной возложенных на нее арбитражем обязательств.



Еврокомиссия также подтвердила, что решения предыдущих судов должны выполняться в полном объеме, и что Украина имеет полное право подавать новые иски.



Кроме того, Еврокомиссия подготовила и представила сторонам свою позицию относительно порядка и условий транзита российского газа по территории Украины после 2019 года.



В соответствии с предложением ЕК новый контракт на транзит газа должен быть долговременным - на 10 или более лет - и предусматривать такие объемы, которые могли бы заинтересовать европейского инвестора с высокой репутацией. По словам Мароша Шефчовича, в контракт должны быть заложены объемы транзита, которые "обычно обеспечивала украинская ГТС".



Европейская сторона также отметила необходимость заключения такого соглашения в соответствии с европейским законодательством, имплементированным в Украине. Это предусматривает, в частности, заключение стандартных соглашений о взаимодействии (Interconnection Agreements) между операторами украинской и всех соседних ГТС.



Украинская и российская стороны взяли время на детальное изучение этого предложения. Планируется, что его обсуждение будет продолжено во время следующей встречи, проведение которой ожидается весной текущего года.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" является одной из крупнейших компаний Украины. "Нафтогаз Украины" осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на пяти газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), входящих в состав компании, вырабатывая на них сжиженный газ, моторные топлива и другие виды нефтепродуктов.



"AK&M" от 22.01.2019