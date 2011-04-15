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22/01/2019
18:42

Главгосэкспертиза одобрила стоимость ремонта части перронов в аэропорту "Домодедово"

Главгосэкспертиза России провела проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта искусственных покрытий части перронов аэродрома московского аэропорта "Домодедово". Об этом говорится в сообщении ведомства.

По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.
Проект предусматривает капитальный ремонт искусственных покрытий маршрута руления от первой взлетно-посадочной полосы (ВПП-1) к местам стоянок воздушных судов.

Строительные работы будут проводиться в рамках исполнения договорных обязательств арендодателя по договору аренды имущества аэродромного комплекса в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2017 года N 1666 "Об утверждении Положения о существенных условиях договоров аренды аэродромов гражданской авиации, находящихся в федеральной собственности".

Работы будут финансироваться из средств ФГУП "Администрация аэропорта Домодедово" - балансодержателя федерального аэродромного имущества. Их продолжительность составит 1.5 месяца.

Перрон - часть летного поля аэродрома, предназначенная для размещения воздушных судов в целях посадки и высадки пассажиров, погрузки и выгрузки багажа, а также обслуживания самолетов.

ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Доля его пассажиропотока от общего объёма в Москве составляет 46%. Из "Домодедово" выполняют полёты 83 авиакомпании по 239 направлению по всему миру, 84 из которых уникальны для московского региона. Среди партнёров - 40 зарубежных авиакомпаний, 27 российских и 16 авиаперевозчиков стран СНГ.



"AK&M" от 22.01.2019
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