S7 Airlines открывает прямые рейсы по маршруту Москва-Белгород

S7 Airlines с 1 февраля 2019 года открывает прямые ежедневные регулярные рейсы по маршруту Москва-Белгород. Об этом говорится в сообщении компании.



Вылет из московского аэропорта "Домодедово" в 12:45, прилёт в Белгород в 14:10. Обратный рейс вылетает в 14:50 и прилетает в Москву в 16:15. Полёты будут осуществляться на самолётах Embraer 170, рассчитанных на 78 мест в салоне экономического класса.



S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") является участником глобального авиационного альянса oneworld®. Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово") и Новосибирске ("Толмачёво"). S7 Airlines также выполняет регулярные полёты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Все рейсы авиакомпании выполняются на воздушных Airbus, Boeing, Embraer.





"AK&M" от 22.01.2019