Дайджест газеты "Коммерсант" от 23 января 2019 года.



"ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ СИСТЕМЫ SWIFT БЫЛО БЫ ДЛЯ РОССИИ СРОДНИ ВЗРЫВУ АТОМНОЙ БОМБЫ"



ПРОФЕССОР ДЭНИЕЛ ДРЕЗНЕР ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ САНКЦИЙ США И ПЕРСПЕКТИВАХ ИХ ОТМЕНЫ





В ближайшие дни Минфин США должен вывести три компании российского бизнесмена Олега Дерипаски - En+, "Русал" и "Евросибэнерго" - из-под действия санкций. При этом, как написала вчера газета The New York Times, условия конфиденциальной сделки на самом деле являются куда менее карательными для господина Дерипаски, чем это публично заявляет администрация президента США Дональда Трампа. О тактике Белого дома и Конгресса, а также о том, как долго Россия будет жить под американскими санкциями разного рода, корреспонденту "Ъ" Екатерине Мареевой на Гайдаровском форуме рассказал профессор Университета Тафтса (штат Массачусетс, США) Дэниел Дрезнер.





ЦИК ПЕРЕХОДИТ НА НОВОЕ РАСПИСАНИЕ

ЭЛЛА ПАМФИЛОВА ИЩЕТ КАДРЫ ДЛЯ РАБОТЫ В РЕОРГАНИЗОВАННОЙ КОМИССИИ



С середины февраля в Центризбиркоме (ЦИК) по итогам нового этапа реорганизации аппарата ведомства будет действовать новое штатное расписание. Реформа проводится руководителем аппарата Ольгой Бобровой, которая знакома с нынешней главой ЦИКа Эллой Памфиловой по ее работе уполномоченным по правам человека в РФ. Покидают посты начальники контрольно-кадрового управления ЦИКа, а также управления информации и работы со СМИ. Главу нового управления инновационного развития информационных избирательных технологий пока не нашли.





ДЕТСКОЕ КИНО ПРЕТЕНДУЕТ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

МИНКУЛЬТ УРАВНЯЕТ ЕГО В ПРАВАХ С ПАТРИОТИЧЕСКИМ



Финансирование детского игрового кино в рамках конкурса Министерства культуры в этом году будет увеличено почти в два раза по сравнению с 2018 годом - до 70 млн руб. Об этом сообщила глава департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова на выездном заседании рабочей группы Общественной палаты РФ в Музее кино на ВДНХ. Таким образом, бюджет этой категории сравняется с бюджетом патриотических фильмов. При этом госпожа Любимова отметила, что в течение нескольких лет почти 90% сценариев детских фильмов, подаваемых на конкурс, не были качественными.





ЛАРИСУ МАРКУС ВЫЗВАЛИ ИЗ КОЛОНИИ НА СЛЕДСТВИЕ

ЭКС-ГЛАВУ ВНЕШПРОМБАНКА ОБВИНИЛИ В НОВОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ



Как стало известно "Ъ", в третью годовщину отзыва лицензии ЦБ у рухнувшего Внешпромбанка Следственный департамент (СД) МВД России возбудил новое уголовное дело в отношении экс-президента финансовой структуры Ларисы Маркус. Ранее она уже была признана судом виновной в хищении более 113 млрд руб. и сейчас отбывает срок в колонии. Однако обманутые VIP-вкладчики, не получившие никакой компенсации, требовали не только вернуть средства, но и заново привлечь госпожу Маркус к ответственности. Кроме того, продолжалось расследование и других эпизодов хищений, в том числе и в отношении родного брата экс-главы банка и его совладельца Георгия Беджамова, успевшего сбежать за границу.





МИХАИЛУ БАЙДАКОВУ ВМЕНИЛИ НУЛИ "МИЛЛЕНИУМА"

БЫВШИЙ ПРЕДПРАВЛЕНИЯ БАНКА ЗАОЧНО АРЕСТОВАН ПО ОБВИНЕНИЮ В МОШЕННИЧЕСТВЕ И РАСТРАТЕ





Как стало известно "Ъ", Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления банка "Миллениум" Михаила Байдакова и его заместителя Дениса Михеева. Оба обвиняются в выводе из кредитного учреждения 402 млн руб. и находятся в розыске. Дыра же в банке после отзыва у "Миллениума" лицензии в 2016 году составила почти 7 млрд руб. Кроме того, господину Байдакову инкриминируется покупка векселя за счет средств банка на 10 млн руб.





ШПИОН УВЛЕКСЯ КУПОЛАМИ

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ ДЕЛА БЫВШЕГО МОРПЕХА, ЗАДЕРЖАННОГО ФСБ



Мосгорсуд отклонил жалобу защиты обвиняемого в шпионаже бывшего морского пехотинца Пола Уилана на его арест. Гражданин США, Ирландии, Великобритании и Канады обвиняется ФСБ в шпионаже - его задержали в номере гостиницы "Метрополь" через несколько минут после получения флешки со списком оперативников одного из управлений спецслужбы. Сам арестованный заявил в суде, что он является другом России, а не ее врагом. Защита обвиняемого утверждает, что господин Уилан на самом деле приезжал в Москву на свадьбу своего сослуживца и погружаться в российскую культуру, рассматривая в том числе купола и шпили соборов, которыми интересуется десяток лет.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 23.01.2019