Дайджест газеты "Ведомости" от 23 января 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 23 января 2019 года.





РЕКОРД ВЗЯТ В ИПОТЕКУ



Продажа новостроек в Москве и количество ипотечных сделок достигли рекорда: помогли дешевые кредиты и изменения в законодательстве.



В 2018 г. в Москве зарегистрировано рекордное количество ипотечных договоров - 90 641, сообщило управление Росреестра по Москве. Это на 66% больше, чем в 2017 г.: тогда были заключены 54 402 ипотечные сделки. Существенный рост наблюдается и на рынке новостроек: 79 648 договоров долевого участия, что почти в 1,5 раза (+47%) больше, чем годом ранее (54 207).



Участники рынка подтверждают это.

Драйверов покупательского спроса было два: снижение ипотечных ставок и разговоры о грядущей реформе законодательства о долевом строительстве, согласно которой с 1 июля 2019 г. застройщики не смогут продавать квартиры напрямую покупателям - только через спецсчета эскроу в банках.





АНТИЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ



Разговоры об отмене зарплатного рабства оказались не пустыми словами: частные банки разработали механизм и зовут ЦБ на переговоры.



Альфа-банк, "Тинькофф банк" и Совкомбанк выработали проект Консолидированного зарплатного реестра, передал "Ведомостям" зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин и его коллеги. Такой реестр, по его словам, позволил бы существенно снизить доминирование госбанков: по оценкам Альфа-банка, на счета в Сбербанке и ВТБ поступает около 75% зарплат россиян.



Детали банки, выступившие с этой инициативой, будут обсуждать с ЦБ в ближайшее время. По замыслу банкиров, волеизъявление работников будет фиксироваться в реестре ЦБ. А обработку операций и перечисление зарплат согласно общему реестру можно осуществить, скажем, на базе принадлежащей ЦБ Национальной системы платежных карт или ее Системы быстрых платежей (СБП).



На работодателях введение реестра никак не отразится, уверены банкиры.





YADRO МЕНЯЕТ ВЛАДЕЛЬЦА



Антон Черепенников продолжает консолидировать рынок систем для исполнения закона Яровой. Его структура выкупает системы хранения данных.



Национальная компьютерная корпорация (НКК) продает структурам бизнесмена Антона Черепенникова дочернюю компанию "КНС групп", которая разрабатывает системы хранения данных под брендом Yadro, рассказали "Ведомостям" источники. По мнению человека, знакомого с менеджерами Yadro, компания могла стоить более 1 млрд руб.



До сделки НКК участвовала в создании систем для выполнения закона Яровой через совместное с "Ростехом" и "Цитаделью" (тоже актив Антона Черепенникова) предприятие "Национальные технологии". В нем у концерна "Автоматика" (входит в состав "Ростеха") - 51%, у "Цитадели" и "КНС групп" - по 24,5%, согласно данным "СПАРК-Интерфакса". В результате сделки с "Форпостом" контроль в "Национальных технологиях" останется у "Ростеха", а эффективная доля Черепенникова увеличится до 33,6%.





ПЯТЫЙ ПАЦИЕНТ ЦБ



ЦБ забрал на санацию Московский индустриальный банк - 33-й в стране по размеру активов. Это уже пятый пациент Фонда консолидации.



В последние несколько лет у Московского индустриального банка накопились проблемы - из-за финансирования девелоперских и промышленных проектов, говорится в заявлении Центробанка. Накопленный за четыре года убыток банка составляет не менее 13 млрд руб. - при капитале 18 млрд руб., сообщил позже зампред ЦБ Василий Поздышев.



Структура баланса МИнБа схожа с другими банками, у которых ЦБ отозвал лицензию, выяснили "Ведомости": у банка была низкая доля просроченных кредитов (2%) при высокой доле стройки в кредитном портфеле, а фондировался банк преимущественно за счет средств физических лиц. Для ЦБ дисбаланс в структуре активов и пассивов - это всегда триггер - похожие случаи уже были с банками "Югра" и "Инвестбанк" (у обоих отозвана лицензия).





ВИЗЫ ОЧИСТЯТ ОТ ДЕНЕГ



Еврокомиссия хочет ужесточить выдачу виз инвесторам. По ее задумке это поможет снизить риск отмывания денег и миграции преступников.



Еврокомиссия собирается призвать членов ЕС ужесточить выдачу "золотых виз", позволяющих получить вид на жительство или гражданство страны в обмен на инвестиции в ее экономику.



За последние 10 лет с помощью таких программ члены ЕС привлекли в совокупности около 25 млрд евро, выяснили авторы исследования Global Witness и Transparency International. Больше всего на выдаче виз зарабатывают Испания, Кипр и Португалия, которые ежегодно привлекают в среднем 970 млн, 900 млн и 670 млн евро соответственно, а чаще всего такими программами пользуются китайцы и россияне. Причем последние предпочитают получить гражданство Мальты или Кипра. Великобритания в декабре 2018 г. уже приостановила выдачу инвестиционных виз первого уровня.





СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ КАРТОЙ



В России за четыре с лишним года не удалось побороть зарплатное рабство. Какой выбор есть у сотрудников крупных российских работодателей?



За четыре года зарплатное рабство в России так и не удалось искоренить: подавляющее большинство работников по-прежнему привязаны к одному банку. Более 50% зарплат россиян поступает на счета в Сбербанке. "Ведомости" разбирались, почему так мало сотрудников успели освободиться от зарплатного рабства.



Обычно работники просят перечислять зарплату в тот банк, в котором они могут взять выгодный ипотечный или потребительский кредит. Некоторые имеют большой стаж обслуживания в другом банке (например, карта была получена еще на предыдущем месте работы) и не хотят менять привычек. Бывают и более сложные жизненные ситуации - например, когда человек имеет долги по исполнительным листам. Банки, опрошенные "Ведомостями", утверждают, что переводить зарплаты сотрудникам на карты сторонних банков-эмитентов несложно.





ОСТРОВА ПОДОЖДУТ



О прогрессе на российско-японских переговорах по мирному договору стороны не говорят, но диалог продолжается.



Российско-японские переговоры на высшем уровне в Москве продолжались во вторник более трех часов, но по их окончании лидеры двух стран ограничились лишь краткими заявлениями для прессы.



Переговоры находятся в самом начале и не видно, что решение может быть найдено в скором времени, полагает политолог Федор Лукьянов. Были сформированы несколько завышенные ожидания от этой встречи, в первую очередь японской стороной, отмечает эксперт клуба "Валдай" Андрей Сушенцов:





ЛЬГОТА НЕ СДВИНЕТ С ДИВАНА



Люди, занимающиеся спортом, с 2020 г. смогут получать налоговый вычет по НДФЛ. Уведомление о начале подготовки такого опубликовал Минфина - но не более 13%.



Россияне смогут получать налоговый вычет по НДФЛ за занятие спортом. Уведомление о начале разработки подобного законопроекта во вторник разместил Минфин, выполняя поручение президента Владимира Путина. Инициативу ранее поддерживал Минздрав и комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Поправки должны вступить в силу в январе 2020 г., достаточно подтвердить расходы на абонемент или клубную карту на себя или на ребенка. 13% с этой суммы (15 600 руб. максимум) можно будет фактически вернуть по окончании года и после сдачи налоговой декларации.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 23.01.2019