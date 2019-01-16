ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 23 января, в размере 75.5541 руб. против 75.5481 руб. на 22 января.





Курс евро за последние 5 дней:



22.01.19 - 75.5481 руб.

19.01.19 - 75.5841 руб.

18.01.19 - 75.6330 руб.

17.01.19 - 76.1350 руб.

16.01.19 - 76.9498 руб.

















































































































































"AK&M" от 23.01.2019