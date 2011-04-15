Газпром и Mitsui обсудили проекты "Сахалин-2" и "Балтийский СПГ"

В Москве 22 января 2019 года состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и председателя совета директоров Mitsui & Co., Ltd. Масами Иидзимы. Об этом говорится в сообщении компании.



Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. В частности, речь шла о проекте "Сахалин-2".



Алексей Миллер и Масами Иидзима также обсудили перспективы развития сотрудничества. Отдельное внимание было уделено проекту "Балтийский СПГ". В настоящее время продолжается разработка технической концепции проекта (в объёме pre-FEED).



Японская компания Mitsui & Co., Ltd. (Mitsui) — одна из наиболее диверсифицированных мировых корпораций. Среди основных направлений деятельности — торговля и инвестирование в добычу и переработку нефти и газа, развитие инфраструктуры в области энергетики.



Газпром и Mitsui являются партнёрами по проекту "Сахалин-2", в рамках которого работает первый в России завод по производству СПГ. Оператор "Сахалина-2" — Sakhalin Energy Investment Company Ltd.



В декабре 2016 года Газпром и Mitsui подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие по различным направлениям, в том числе в рамках расширения проекта "Сахалин-2", а также в области СПГ-бункеровки морского транспорта.



В сентябре 2017 года Газпром и Mitsui заключили Рамочное соглашение о сотрудничестве в области мало- и среднетоннажного СПГ.



В сентябре 2018 года Газпром и Mitsui подписали Меморандум о взаимопонимании по проекту "Балтийский СПГ".



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



"AK&M" от 23.01.2019