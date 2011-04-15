Ингосстрах открыл новый офис в Семёнове Нижегородской области

Ингосстрах расширяет сеть операционных офисов в Нижегородской области, которые предлагают местным жителям полный ассортимент страховых продуктов и услуг. Новый офис компании открыт в г. Семёнове. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



В офисах Ингосстраха можно приобрести полисы автострахования (ОСАГО и КАСКО), оформить договоры страхования имущества (квартиры, дома), программы защиты от несчастных случаев и болезней, а также купить полис для туристической поездки за границу или путешествия по России. Кроме того, клиенты могут оплатить взносы по действующим договорам страхования, а также подать заявление и пакет документов для получения выплаты при страховом случае. Любой желающий может прийти в офис за консультацией по вопросам страхования.



"Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать качественные страховые продукты доступными для жителей Нижегородской области. Открытие нового операционного офиса в г. Семёнов способствует решению этой задачи, - комментирует директор филиала СПАО "Ингосстрах" в Нижегородской области Алексей Рыжов. - Мы отмечаем последовательное повышение интереса к различным страховым программам, направленным на защиту имущества, а также здоровья и жизни клиентов".



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 23.01.2019