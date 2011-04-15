Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

23/01/2019
11:55

Банк "Восточный" в 2018 году выдал на 85.6% POS-кредитов больше, чем в 2017 году

Банк "Восточный" в 2018 году выдал на 85.6% POS-кредитов больше, чем в 2017 году. Об этом говорится в сообщении банка.

Партнёрская база выросла более чем в 2 раза.
Средняя сумма кредита в 2018 году по отношению к 2017 году сократилась на 6.9%. На начало 2019 года средняя сумма POS-кредита в банке "Восточный" составляет 43.6 тыс. руб. Обусловлено увеличением доли продаж бытовой техники и электроники.

Тройка самых популярных сегментов в POS-кредитовании банка "Восточный" по итогам 2018 года: бытовая техника (средний чек 35 тыс. руб.), электроника и IT-продукция (41 тыс. руб.), мебель (57 тыс. руб.).

ПАО "Восточный банк" (ПАО КБ "Восточный") основан в 1991 году в Амурской области. Является кредитной организацией федерального уровня. Банк является участником Системы страхования вкладов (ССВ).


"AK&M" от 23.01.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100