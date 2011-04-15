Банк "Восточный" в 2018 году выдал на 85.6% POS-кредитов больше, чем в 2017 году. Об этом говорится в сообщении банка.



Партнёрская база выросла более чем в 2 раза.

Средняя сумма кредита в 2018 году по отношению к 2017 году сократилась на 6.9%. На начало 2019 года средняя сумма POS-кредита в банке "Восточный" составляет 43.6 тыс. руб. Обусловлено увеличением доли продаж бытовой техники и электроники.



Тройка самых популярных сегментов в POS-кредитовании банка "Восточный" по итогам 2018 года: бытовая техника (средний чек 35 тыс. руб.), электроника и IT-продукция (41 тыс. руб.), мебель (57 тыс. руб.).



ПАО "Восточный банк" (ПАО КБ "Восточный") основан в 1991 году в Амурской области. Является кредитной организацией федерального уровня. Банк является участником Системы страхования вкладов (ССВ).





"AK&M" от 23.01.2019