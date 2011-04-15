РН-Уватнефтегаз в 2018 году увеличил добычу нефти на 10%

ООО "РН-Уватнефтегаз", дочернее общество НК "Роснефть", по предварительным итогам работы в 2018 году увеличило добычу нефти на 10% по сравнению с предыдущим годом – до 10.6 млн т. Об этом говорится в сообщении компании.



Наибольший рост в течение года – на 80% – зафиксирован на месторождениях Центрального Увата. Здесь в 2018 году запущено в эксплуатацию перспективное месторождение – Тальцийское. На сегодняшний день на нём добывается более 2.8 тыс. т нефти в сутки.



В 2018 году на месторождениях Уватского проекта было введено в эксплуатацию 78 новых скважин. Рост объёмов производства был обеспечен благодаря повышению эффективности геолого-технических мероприятий и внедрению новых технологий в строительстве скважин – конвейерного бурения горизонтальных скважин и применения мобильных буровых установок.



Так, с применением технологии конвейерного бурения были построены 23 горизонтальные скважины. Наибольшая глубина спуска хвостовика была проведена на Косухинском месторождении и составила 4936 м.



ООО "РН-Уватнефтегаз" занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Западной Сибири в Уватском районе Тюменской области.



Уватский проект - один из приоритетных в деятельности НК "Роснефть". В состав Уватского проекта входят 20 лицензионных участков общей площадью более 26 тыс. кв. км.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти по МСФО, за 9 месяцев 2018 года выросла в 3.4 раза до 451 млн руб. со 131 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 года скорректирована в связи с уточнением финальной справедливой стоимости активов, приобретённых в 2017 году. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, в долларовом выражении составила $7.4 млрд против $2.2 млрд. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 41.1% до 6.073 млрд руб. с 4.305 млрд руб., показатель EBITDA - на 57.7% до 1.593 млрд руб. с 1.01 млрд руб.



"AK&M" от 23.01.2019