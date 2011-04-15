Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" за 2018 год по РСБУ составила 6 млрд руб.

Банк "Санкт-Петербург" за 2018 год по РСБУ увеличил чистую прибыль на 49%, заработав 6 млрд руб., по сравнению с 4.1 млрд руб. за 2017 год. Об этом говорится в сообщении банка.



Чистый процентный доход, полученный за 2018 год, составил 22.1 млрд руб. (+14.1% по сравнению с результатом 2017 года). Чистый комиссионный доход вырос на 8.7% по сравнению с 2017 годом и составил 5.6 млрд руб. Чистый доход от операций на финансовых рынках за 2018 год составил 3.8 млрд руб. (-43.1% по сравнению с результатом 2017 года). Выручка составила 32.4 млрд руб., сохранившись на уровне предыдущего года.



Операционные расходы выросли на 5.1% и составили 14 млрд руб., отношение расходов к доходам - 43.1%.



Активы банка по итогам 2018 года составили 651.7 млрд руб. (+9.6% по сравнению с 1 января 2018 года).



Объём привлечённых средств клиентов с учётом выпущенных долговых бумаг на 1 января 2019 года составил 413 млрд руб. (+15% по сравнению с 1 января 2018 года); средства юридических лиц - 166.7 млрд руб. (+7.3% по сравнению с 1 января 2018 года); средства физических лиц - 246.2 млрд руб. (+20.8% по сравнению с 1 января 2018 года).



Кредитный портфель на 1 января 2019 года составил 368.8 млрд руб. (+4.3% по сравнению с 1 января 2018 года). Кредиты корпоративным клиентам составили 288.5 млрд руб. (+2.6% по сравнению с 1 января 2018 года). Кредиты физическим лицам составили 80.3 млрд руб. (+10.6% по сравнению с 1 января 2018 года). По состоянию на 1 января 2019 года, уровень просроченной задолженности составил 4.7%.



ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (ИНН 7831000027) - универсальный коммерческий банк, основан в 1990 году. В настоящее время в банке обслуживается 1.8 млн частных лиц и 52 тыс. компаний в 64 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининграде, включая представительство в Новосибирске.



Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" за 9 месяцев 2018 года по МСФО составила 6.5 млрд руб.



"AK&M" от 23.01.2019