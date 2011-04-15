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23/01/2019
14:30

Арбитраж Рязанской области подтвердил наличие картеля на рынке оказания медуслуг

Арбитражный суд Рязанской области подтвердил сговор семи хозяйствующих субъектов при участии в торгах на оказание медицинских услуг.

18 января 2019 года Арбитражным судом Рязанской области оставлено без изменений решение Рязанского УФАС России о нарушении п. 2 ч. 1 ст. 11 закона "О защите конкуренции" ООО "Добрый Доктор", ООО "Хозрасчётная поликлиника", ООО "МедКом", ООО "МЕДСИ+", ООО "Лекарь", ООО "ВЕДМЕД Эксперт" и ООО Медицинский центр "МЕДЭКСПРЕСС".

Как установлено антимонопольным органом, указанное нарушение выразилось в поддержании цен на 30 торгах на оказание медицинских услуг. Все участники картеля привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.14.32 КоАП РФ. Общая сумма штрафов превысила 7 млн руб.

"Положительная судебная практика по делам о сговорах на торгах, несомненно, способствует общей превенции нарушений антимонопольного законодательства и демонстрирует высокую эффективность работы ФАС России в противодействии картелям", - отметил начальник Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.





"AK&M" от 23.01.2019
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