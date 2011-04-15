"Медведи" проснулись, но паники у инвесторов нет

Текущая неделя проходит под флагом коррекции. Индикатор RSI на дневных графиках эмитентов просигнализировал о "перекуплености". Паники нет потому - многие трейдеры ожидали, что вблизи исторического максимума индекса МосБиржи давление "медведей" усилится, а кто-то из инвесторов захочет зафиксировать прибыль. "Медведи" проснулись, когда до исторического максимума остался один процент, но это было "плановое пробуждение". Понижательный тренд на индексе развивающихся рынков от MSCI пробит наверх, на индексе РТС понижательный тренд пробит еще 11 января с.г. Главное даже не пробитие понижательный трендов, а то что аналитики инвестбанков прогнозируют, что в этом году развивающиеся рынки обгонят в динамике развитые. Об этом говорится в сообщении замгендиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова.



Кроме технических факторов охлаждают рынок и торговые проблемы между КНР и США. Американцы хотят заключить с Китаем торговые соглашения, а затем направить в Поднебесную представителей чтобы отслеживать их выполнение. Китайцы от этой идеи не в восторге. В понедельник были опубликованы данные о том, что экономика КНР продемонстрировала самый медленный рост за последние 28 лет в прошлом году, страдая от падения внутреннего спроса и новых тарифов на экспорт в США. Продажи автомобилей на крупнейшем автомобильном рынке мира сократились впервые с 1990-х годов. Рост недвижимости и розничный и оптовый сектор замедлился, поскольку ужесточение мер по сдерживанию спекуляций привело к снижению спроса.



Китай должен забывать про риски, связанные с "чёрным лебедем", одновременно не забывая по "серого носорога", заявил в понедельник президент Си Цзиньпин, добавив, что экономика сталкивается с глубокими и сложными изменениями. "Носорогами" применительно к экономике в Китае принято называть крупнейших бизнесменов, которые ухитрились при помощи политических связей создать огромные империи, уже давно вышедшие за пределы КНР. "Носороги" покупали активы на кредитные деньги и не всегда эти покупки имели экономический смысл. Разобраться с огромными догами "носорогов" будет сложно.



Идеальным развитием событий для инвесторов была бы коррекция индекса РТС до 1136 пунктов - место прохождения ранее пробитого понижательного тренда с дальнейшим ростом. Но поскольку рынок сейчас сильный коррекция может носить более щадящий характер. Дневной график Норильского Никеля сейчас не очень "бычий", на недельно графике акций Сургутнефтегаза (прив.) через пару недель может сформироваться формация для игры на понижение.



"AK&M" от 23.01.2019