Нефть локально помогла рублю, но дальше расти будет не просто

Российская валюта прибавляет с утра в среду, развернувшись к росту после двух дней снижения. По итогам первого часа торгов USDRUB опустилась на 23 копейки до 66.30 и вернулась в область минимумов прошлой недели. EURRUB потеряла 22 копейки, соскользнув до 75.34. Рубль получает поддержку вслед за настроениями на глобальных рынках. Об этом сообщает аналитик FxPro Александр Купцикевич.



В конце дня во вторник ключевые мировые индексы развернулись к росту, отбив часть потерь. Кроме того, нефть прибавляет 1.8% к минимумам вторника.



Тем не менее, стоит понимать, что глобальная ситуация не однозначна. Позитивно, что на американском рынке преобладают покупки под закрытие торгов, что отражает сильный спрос со стороны инвесторов и стремление выкупить акции, резко подешевевшие в конце прошлого года.



Основной негативный фактор состоит в том, что ключевые проблемы, которые тянут сейчас рынки вниз, остаются в силе. Так, проблема избытка нефти по-прежнему актуальна, в том числе из-за сезонности. Кроме того, среди позитивных факторов с утра на рынках были отмечены надежды на стимулы в Китае. Однако эта причина стоит за рыночным ралли с начала года - тут ничего нового.



Кроме того, по мере приближения к уровням поддержки 75 по EURRUB и 66 по USDRUB, валюту могут начать активно выкупать, что мы и видели в ноябре. Возобновление волны подстегнет спекулянтов присмотреться к новым покупкам вблизи этих отметок.







"AK&M" от 23.01.2019