Кабмин расширил список электронных госуслуг услугами по предоставлению информации из государственных информационных систем в сфере образования, в том числе о результатах итоговой аттестации обучающегося и выданных ему документах об образовании. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Также в список электронных госуслуг вошло предоставление сведений из электронных паспортов транспортных средств. Это решение создаёт правовые основания для того, чтобы эти госуслуги предоставлялись на Едином портале государственных и муниципальных услуг.









"AK&M" от 23.01.2019