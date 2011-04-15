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23/01/2019
10:00

Инвесторы не уверены в окончании коррекции

Фондовые индексы США завершили торги 22 января в минусе, прервав ралли, длившееся четыре сессии подряд. S&P500 потерял 1.42%. На настроения инвесторов повлияли опасения, связанные с замедлением глобального роста, а также разочаровывающие прогнозы компаний. Об этом сообщает в своём докладе аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов.

Доллар немного ослаб к большинству мировых валют, а евро в паре с ним опустился до $1.1359.

Мировые фондовые площадки торгуются неуверенно из-за сомнений инвесторов в прогрессе торговых переговоров между Китаем и США. В то же время стимулирующие экономику меры, принятые властями КНР, и попытки американских политиков прекратить шатдаун несколько компенсируют негатив. Японский Nikkei на этом фоне показывает небольшое снижение, гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI 300 торгуются в нуле Европейские площадки открылись потерей около 0,5%: дополнительное давление на индексы Старого Света оказывает сохранение неопределенности по поводу условий Brexit.

Инвесторы задаются главным вопросом: был ли январский рост на фондовых площадках всего лишь отскоком после крупной распродажи, или все-таки он обозначил начало нового "бычьего" движения? Ответом на этот вопрос могут стать итоги переговоров между чиновниками из США и КНР, запланированные на последние числа января.

Спрос на безопасные активы сегодня довольно слабый. Доходность по десятилетним казначейским облигациям США приближается к 2.75%. Золото немного прибавляет в цене. Нефть марки Brent торгуется в нуле около $61.5 за баррель. Таким образом, торговая активность не высока, поскольку инвесторам неясно дальнейшее направление движения фондовых рынков. Публикаций важной макроэкономической статистики в США сегодня не запланировано. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии S&P500 вырастёт на 0.4% до 2645 пунктов.

Техническая картина подаёт смешанные сигналы. Индексу S&P500 не удалось закрепиться выше 2643 пунктов, где находится 50%-й уровень ретрейсмента по Фибоначчи коррекции, тянущейся с октября. И это выглядит тревожным моментом. В то же время индекс держится выше 50-дневной и 100-недельной скользящих средних. Тем не менее ключевым условием уверенного возобновления роста остается закрепление выше 2643 пунктов, иначе возможен новый виток нисходящей коррекции.

"AK&M" от 23.01.2019
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