Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

23/01/2019
15:01

В Госдуме предложили меры по совершенствованию сферы жилищного строительства

В Госдуме предложили меры по совершенствованию сферы жилищного строительства. Как говорится в сообщении нижней палаты парламента, в рамках "правительственного часа" председатель Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская обратила внимание на необходимость обеспечения жильём 7 млн человек, которые на протяжении 20–30 лет стоят в очереди на социальное жильё.

В качестве инструментов улучшения жилищных условий граждан она назвала социальное жильё и кооперативы, приведя в пример опыт зарубежных стран.

Депутат предложила предусмотреть в национальных проектах строительство наёмных домов. "Все для этого на законодательном уровне мы сделали", — подчеркнула она, добавив, что в Нидерландах, Австрии, Швеции процент социального жилья в 3–4 раза превышает российский уровень.

"Нужно возродить истинно кооперативное движение", — уверена Г.Хованская.

Первый заместитель председателя Комитета по транспорту и строительству Михаил Авдеев отметил, что реализация нацпроекта "Жильё и городская среда" невозможна без качественной законодательной базы, правового обеспечения и мониторинга правоприменения.

Говоря о возможных проблемах, депутат, в частности, отметил, что строительная отрасль в стране не готова к переходу на проектное финансирование с 1 июля 2019 года – в адрес комитета поступает масса обращений от застройщиков. "Строители, особенно в регионах, отдалённых от Москвы и Санкт-Петербурга, не понимают, кто именно и на каких условиях будет кредитовать [строительство]. Ввиду того, что жилищное строительство финансировалось преимущественно из средств дольщиков, большинство застройщиков имеют минимальный доступный объём собственных средств. Им будет крайне сложно получить необходимое кредитное обеспечение", — отметил М.Авдеев.

Есть риск, что в этой ситуации большое количество строящихся домов станут недостроями. Он предложил обратить внимание на зарубежный опыт поэтапного раскрытия эскроу-счетов и обсудить этот вопрос на площадке Комитета с привлечением всех заинтересованных сторон и экспертов.

"AK&M" от 23.01.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100