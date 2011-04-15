В Госдуме предложили меры по совершенствованию сферы жилищного строительства. Как говорится в сообщении нижней палаты парламента, в рамках "правительственного часа" председатель Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская обратила внимание на необходимость обеспечения жильём 7 млн человек, которые на протяжении 20–30 лет стоят в очереди на социальное жильё.



В качестве инструментов улучшения жилищных условий граждан она назвала социальное жильё и кооперативы, приведя в пример опыт зарубежных стран.



Депутат предложила предусмотреть в национальных проектах строительство наёмных домов. "Все для этого на законодательном уровне мы сделали", — подчеркнула она, добавив, что в Нидерландах, Австрии, Швеции процент социального жилья в 3–4 раза превышает российский уровень.



"Нужно возродить истинно кооперативное движение", — уверена Г.Хованская.



Первый заместитель председателя Комитета по транспорту и строительству Михаил Авдеев отметил, что реализация нацпроекта "Жильё и городская среда" невозможна без качественной законодательной базы, правового обеспечения и мониторинга правоприменения.



Говоря о возможных проблемах, депутат, в частности, отметил, что строительная отрасль в стране не готова к переходу на проектное финансирование с 1 июля 2019 года – в адрес комитета поступает масса обращений от застройщиков. "Строители, особенно в регионах, отдалённых от Москвы и Санкт-Петербурга, не понимают, кто именно и на каких условиях будет кредитовать [строительство]. Ввиду того, что жилищное строительство финансировалось преимущественно из средств дольщиков, большинство застройщиков имеют минимальный доступный объём собственных средств. Им будет крайне сложно получить необходимое кредитное обеспечение", — отметил М.Авдеев.



Есть риск, что в этой ситуации большое количество строящихся домов станут недостроями. Он предложил обратить внимание на зарубежный опыт поэтапного раскрытия эскроу-счетов и обсудить этот вопрос на площадке Комитета с привлечением всех заинтересованных сторон и экспертов.



"AK&M" от 23.01.2019