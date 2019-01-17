ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 24 января в размере 66.3318 руб. против 66.5499 руб. на 23 января.





Курс доллара США за последние 5 дней:



23.01.19 - 66.5499 руб.

22.01.19 - 66.3634 руб.

19.01.19 - 66.3309 руб.

18.01.19 - 66.4438 руб.

17.01.19 - 66.7617 руб.

























































































































































"AK&M" от 23.01.2019