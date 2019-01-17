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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 24 января в размере 75.3861 руб. против 75.5541 руб. на 23 января.
Курс евро за последние 5 дней:
23.01.19 - 75.5541 руб.
22.01.19 - 75.5481 руб.
19.01.19 - 75.5841 руб.
18.01.19 - 75.6330 руб.
17.01.19 - 76.1350 руб.
"AK&M" от 23.01.2019