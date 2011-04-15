Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 24 января

Банк России установил на 24 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.3211

1 Азербайджанский манат 39.0992

100 Армянских драмов 13.6555

1 Белорусский рубль 30.8047

1 Болгарский лев 38.5180

1 Бразильский реал 17.3862

100 Венгерских форинтов 23.6823

1000 Вон Республики Корея 58.8168

10 Гонконгских долларов 84.5465

1 Датская крона 10.0899

1 Доллар США 66.3318

1 Евро 75.3861

100 Индийских рупий 93.0724

100 Казахстанских тенге 17.5166

1 Канадский доллар 49.7688

100 Киргизских сомов 94.9632

10 Китайских юаней 97.7135

10 Молдавских леев 38.7452

1 Новый туркменский манат 18.9791

10 Норвежских крон 77.1838

1 Польский злотый 17.5732

1 Румынский лей 15.8355

1 СДР (специальные

права заимствования) 92.2430

1 Сингапурский доллар 48.7770

10 Таджикских сомони 70.2638

1 Турецкая лира 12.4698

10000 Узбекских сумов 79.1721

10 Украинских гривен 23.9376

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.9726

10 Чешских крон 29.3777

10 Шведских крон 73.5117

1 Швейцарский франк 66.4647

10 Южноафриканских рэндов 47.6600

100 Японских иен 60.5300

"AK&M" от 23.01.2019