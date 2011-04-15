Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 24 января

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Банк России установил на 24 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.3211
1 Азербайджанский манат 39.0992
100 Армянских драмов 13.6555
1 Белорусский рубль 30.8047
1 Болгарский лев 38.5180
1 Бразильский реал 17.3862
100 Венгерских форинтов 23.6823
1000 Вон Республики Корея 58.8168
10 Гонконгских долларов 84.5465
1 Датская крона 10.0899
1 Доллар США 66.3318
1 Евро 75.3861
100 Индийских рупий 93.0724
100 Казахстанских тенге 17.5166
1 Канадский доллар 49.7688
100 Киргизских сомов 94.9632
10 Китайских юаней 97.7135
10 Молдавских леев 38.7452
1 Новый туркменский манат 18.9791
10 Норвежских крон 77.1838
1 Польский злотый 17.5732
1 Румынский лей 15.8355
1 СДР (специальные
права заимствования) 92.2430
1 Сингапурский доллар 48.7770
10 Таджикских сомони 70.2638
1 Турецкая лира 12.4698
10000 Узбекских сумов 79.1721
10 Украинских гривен 23.9376
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.9726
10 Чешских крон 29.3777
10 Шведских крон 73.5117
1 Швейцарский франк 66.4647
10 Южноафриканских рэндов 47.6600
100 Японских иен 60.5300
"AK&M" от 23.01.2019