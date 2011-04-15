МСП Банк представил пилотную сделку секьюритизации кредитов на Московской Бирже

На Московской Бирже 22 января 2019 года состоялась презентация пилотной сделки секьюритизации кредитов МСП Банка. Об этом говорится в сообщении биржи.



В конце 2018 года МСП Банк реализовал пилотную сделку секьюритизации портфеля кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, в рамках мультиоригинаторной платформы. Сделка предполагает отработку двух новых для участников рынка МСП механизмов поддержки: объединение в портфеле кредитов субъектам МСП, выданных несколькими банками, и предоставление поручительства Корпорации МСП по облигациям старшего транша.



Объём выпуска облигаций составил 7 млрд руб. Ставка купона установлена на уровне 9.1% годовых. Организаторами выпуска выступили Промсвязьбанк, ВТБ Капитал, ВЭБ.РФ, Совкомбанк, Евразийский банк развития, ГК "Регион" и МСП Банк. Среди инвесторов – международные банки развития, ведущие российские государственные и частные коммерческие банки, финансовые компании. Кредиты субъектам МСП, включенные в состав обеспечения, соответствуют единым стандартам кредитования субъектов МСП, а структура и параметры сделки по выпуску облигаций соответствуют единым механизмам секьюритизации портфелей кредитов субъектам МСП, согласованным рабочей группой при Банке России в 2017 и 2018 годах.



Сделка реализована в Секторе Роста Московской Биржи.

Средства, полученные от размещения облигаций, МСП Банк направит на увеличение объёмов кредитования малого и среднего бизнеса в рамках своего основного направления деятельности.



Сектор Роста Московской Биржи создан в 2017 году и предназначен для публичного размещения и обращения ценных бумаг компаний малой и средней капитализации. В Сектор Роста включаются ценные бумаги эмитентов со сроком существования не менее одного года и выручкой, не превышающей за последний год 10 млрд руб. для эмитентов облигаций и не более 25 млрд руб. – для эмитентов акций.



В настоящее время в Секторе Роста обращается 15 ценных бумаг – три акции и 12 облигаций. Совокупный объём торгов ценными бумагами по итогам года составил 11.57 млрд руб.



АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (МСП Банк) учреждено в 1999 году, 100% акций МСП Банка принадлежат Корпорации МСП. Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки.



"AK&M" от 23.01.2019