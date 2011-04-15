Банк России на 24 января понизил курс евро к рублю почти на 17 копеек до 75.3861 руб., курс доллара США - почти на 22 копейки до 66.3318 руб.

Банк России на 24 января понизил официальный курс евро к рублю почти на 17 копеек до 75.3861 руб. с 75.5541 руб., курс доллара США - почти на 22 копейки до 66.3318 руб. с 66.5499 руб. 23 января.



Стоимость бивалютной корзины на 24 января уменьшилась почти на 20 копеек (-0.28%) до 70.4062 руб. с 70.6017 руб. 23 января.







"AK&M" от 23.01.2019