ЦБ объявил учётную цену золота на 24 января - 2740.20 руб./г против 2748.89 руб./г на 23 января
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 24 января. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2740.20 руб./грамм
Серебро: - 32.54 руб./грамм
Платина: - 1686.90 руб./грамм
Палладий: - 2872.63 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
17.01 18.01 19.01 22.01 23.01
Золото 2769.98 2764.26 2740.48 2728.27 2748.89
Серебро 33.48 33.20 33.22 33.01 32.65
Платина 1717.15 1719.65 1727.39 1702.64 1696.72
Палладий 2859.05 2967.20 3021.87 2955.08 2849.98