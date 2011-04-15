Предприятие РФ получило право поставок мяса птицы в Султанат Оман

Российское предприятие-экспортёр получило право поставок мяса птицы в Султанат Оман. Об этом сообщил Россельхознадзор.



Так, в ведомство поступило письмо от Министерства сельского хозяйства и рыболовства Султаната Оман с результатами проведённой в сентябре 2018 года инспекции российских животноводческих предприятий.



По итогам указанного визита оманская сторона разрешила поставки в Султанат Оман мяса птицы и продукции из мяса птицы с предприятия ЗАО "Ставропольский бройлер", филиал "Мясоптицекомбинат "Благодарненский".





"AK&M" от 23.01.2019