Россия и Япония работают над новой стратегией сотрудничества

Россия и Япония согласовывают новую стратегию расширения торгово-экономического взаимодействия, которая позволит странам выйти на качественно иной уровень сотрудничества. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам переговоров с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, говорится в материалах МЭР.



По мнению российского министра, 2018 год был позитивным для двусторонних отношений. "У нас растет товарооборот - почти на 20% по итогам 2018 года. Есть ряд крупных инвестиционных сделок, например Japan Tobacco - $1.6 млрд (в 2018 году Japan Tobacco купила российскую компанию "Донской табак"). Японские инвесторы также зашли в Хабаровский аэропорт. Их доля составляет 10% с возможностью увеличения до 25%. В финансовой сфере очень важным знаком стал первый выход российской компании с займом к локальным японским инвесторам, а именно выпуск облигаций компании "Газпром" - $576 млн - под гарантию японского банка JBIC", - рассказал М.Орешкин.



Говоря о новой стратегии, министр сообщил, что в документе планируется зафиксировать пять приоритетных направлений сотрудничества. "Во-первых, это расширение торговли товарами. Уже вышли на $20 млрд, логично установить следующий уровень в $30 млрд. Второе направление - услуги. Прежде всего, речь идёт о туризме. Третье направление - продолжение блока инвестиционного сотрудничества", - сказал глава Минэкономразвития.



Параллельно обсуждается возможность совместного развития перспективных технологий и несколько крупных инфраструктурных проектов, касающихся, в том числе, Северного морского пути. Каждый из пяти разделов содержит конкретные предложения по развитию экономической кооперации, подчеркнул М.Орешкин.



Он также сообщил, что после декабрьских переговоров Токио согласился применить принцип регионализации при поставках мяса птицы из России. "По моему мнению, никаких преград с точки зрения готовности российской продукции к выходу на японский рынок нет. Поэтому это во многом техническая процедура", - пояснил министр.



Глава Японской делегации Хиросигэ Сэко, со своей стороны, указал на то, что совместная работа Москвы и Токио приносит пользу народам двух стран. "Мы сумели создать различные проекты, которые были полезны для наших народов. Сегодня мы видим, как рождаются истории успеха. Нам и дальше необходимо создавать проекты, в которых были бы задействованы наши сильные стороны ", - сказал он.





"AK&M" от 23.01.2019