Россия и Япония инвестируют в дочерний банк SBI Holdings в России

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Российско-японский инвестиционный фонд (создан РФПИ, Japan Bank for International Cooperation и JBIC IG Partners) достигли соглашения с японской корпорацией SBI Holdings об инвестиции в Эс-Би-Ай Банк, дочернюю кредитную организацию SBI Holdings в России. Об этом говорится в сообщении РФПИ.



Соответствующее соглашение было подписано на полях встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.



Российско-японский инвестиционный фонд - создан для совместного поиска привлекательных проектов в области российско-японского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В качестве приоритетных областей для сотрудничества стороны выделили здравоохранение, создание умных городов и экологически чистые технологии, энергетика, применение передовых технологий, развитие промышленности и наращивание экспортной базы Дальнего Востока РФ, а также прочие инициативы, способствующие укреплению торгово-экономических отношений двух стран.



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнёрами реализации более 70 проектов общим объёмом свыше 1.4 трлн руб., охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 700 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 5% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнёрства с ведущими международными соинвесторами из более чем 15 стран на общую сумму более $40 млрд.



SBI Holdings основана в 1999-м году и является пионером в области финансовых услуг в Интернете. Компания создала первую в мире финансовую экосистему в Интернете, предлагая банковские и страховые услуги, а также услуги по операциям с ценными бумагами онлайн. Помимо финансовых услуг, компания работает в сфере управления активами с фокусом на венчурных инвестициях и вложениях в биотехнологии.



Эс-Би-Ай Банк работает с 1994 года (ранее ООО КБ "Обибанк", ООО КБ "ЯР-Банк"). С 2017 SBI Holdings, ведущая японская финансовая группа, стала единственным участником ООО КБ "ЯР-Банк", владеющим 100% долей в его уставном капитале. В 2018 году зарегистрировано новое название - Эс-Би-Ай Банк ООО, идентифицирующее Банк как структурный элемент холдинга.



В настоящее время Эс-Би-Ай Банк находится на этапе перезапуска своей бизнес модели универсального банка, которая будет основана на высоких финансовых цифровых технологиях.



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