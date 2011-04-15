В Москве пресечён незаконный оборот алкогольной продукции

В Москве пресечен незаконный оборот алкогольной продукции. Об этом говорится в материалах Росалкогольрегулирования по итогам контрольных мероприятий на юго-востоке столицы.



В ходе проверки железнодорожного вагона на станции Люблино-Сортировочное установлен факт оборота алкогольной продукции, маркированной федеральными специальными марками с признаками подделки. Обнаружено более 18 тыс. бутылок водки.



В настоящее время вся алкогольная продукция арестована. Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводится административное расследование.





"AK&M" от 23.01.2019