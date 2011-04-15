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23/01/2019
17:32

Инфляция за неделю, с 15 по 21 января, составила 0.2%

Инфляция за неделю, с 15 по 21 января 2019 года, составила 0.2%, с начала месяца - 0.9%. Об этом сообщил Россатат.

За прошедший период цены на пшено выросли на 1%, баранину и муку – на 0.6%, колбасу полукопченую, сосиски, сардельки, водку, макаронные изделия и конфеты шоколадные – на 0.4%, колбасу варёную, масло сливочное, сметану, крупу гречневую и чай – на 0.3%. Одновременно цены на яйца куриные снизились на 1.3%, свинину – на 0.3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.6%, в том числе на капусту белокочанную – 2.5%, помидоры – 2.1%, морковь – 1.1%, картофель и лук – 0.9%, яблоки – 0.8%. В то же время огурцы стали дешевле на 2.4%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0.1%, на дизельное топливо практически не изменились.

Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства увеличились на 0.2-0.4%.





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