Объём промпроизводства в России в 2018 году вырос на 2.9%, в декабре в годовом исчислении - на 2%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 7%. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.



Индекс производства по добыче полезных ископаемых в 2018 году вырос на 4.1%, в декабре в годовом исчислении - на 6.3%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 3.5%.



В обрабатывающей промышленности производство в 2018 году выросло на 2.6%, в декабре в годовом исчислении не изменилось, по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 7.8%.



Индекс промышленного производства в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил 102.9%, в декабре 2018 года по сравнению с декабрём 2017 года – 102%, по сравнению с ноябрём 2018 года – 107%.













"AK&M" от 23.01.2019