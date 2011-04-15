Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

23/01/2019
17:40

Объём промпроизводства в России в 2018 году вырос на 2.9%

Объём промпроизводства в России в 2018 году вырос на 2.9%, в декабре в годовом исчислении - на 2%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 7%. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.

Индекс производства по добыче полезных ископаемых в 2018 году вырос на 4.1%, в декабре в годовом исчислении - на 6.3%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 3.5%.

В обрабатывающей промышленности производство в 2018 году выросло на 2.6%, в декабре в годовом исчислении не изменилось, по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 7.8%.

Индекс промышленного производства в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил 102.9%, в декабре 2018 года по сравнению с декабрём 2017 года – 102%, по сравнению с ноябрём 2018 года – 107%.






"AK&M" от 23.01.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100