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23/01/2019
17:57

ЦБ в декабре зафиксировал увеличение структурного профицита ликвидности

Структурный профицит ликвидности в декабре 2018 года увеличился на фоне сезонно высоких в конце года поступлений средств в банки по бюджетным счетам, отмечается в 34-м выпуске комментария Банка России "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

Краткосрочные ставки межбанковского кредитования приблизились к ключевой ставке на фоне восстановления на рынке спроса на рублёвую ликвидность. Ситуация с валютной ликвидностью оставалась благоприятной. В последние дни года повышенной волатильности ставок в сегменте "валютный своп" не наблюдалось, в отличие от ситуации предыдущих лет.

В середине декабря Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Принятое решение не оказало существенного влияния на ожидаемую траекторию ключевой ставки в будущем, хотя не все участники рынка ожидали ее повышения в декабре.

Ситуация на российском финансовом рынке оставалась относительно устойчивой, несмотря на распродажи на рынках большинства развитых стран и снижение мировых цен на нефть.

В ноябре–декабре 2018 года банки продолжали наращивать кредитование экономики. Как и ранее, опережающими темпами росло кредитование населения, чему могло способствовать снижение розничных кредитных ставок на фоне небольшого роста ставок по корпоративным кредитам.



"AK&M" от 23.01.2019
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